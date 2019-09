© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com a gennaio il Bari potrebbe bussare alla porta della Juventus per chiudere l’attaccante Eric Lanini, classe ‘94, attualmente in forza alla squadra U23 dei bianconeri dove però fatica a trovare spazio. Il calciatore infatti non ha trovato grande spazio in questo avvio di campionato nonostante venga da un’ottima stagione (14 reti in 33 gare) con l’Imolese.