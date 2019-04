Bari, Cornacchini dopo la promozione: "Sempre tutelato dalla società"

"Vincere non è mai facile, soprattutto qui dove le pressioni sono altissime". Giovanni Cornacchini, allenatore del Bari, parla dopo la promozione dei biancorossi in Serie C, arrivata oggi grazie alla vittoria sul Troina: "Le chiacchiere le porta via il vento, io sapevo che non sarebbe stato facile ma anche che avremmo vinto, perché la squadra è forte e la società seria. Non voglio fare il lecchino, ma è così, mi sono sempre sentito tutelato".

Sul futuro.

"Sento questa promozione mia, ma ho la fortuna di avere un gruppo di lavoro strepitoso, con tante persone professionali".