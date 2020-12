Bari, D'Orazio: "Dobbiamo pensare solo al campo, ma ci manca il sostegno dei tifosi"

Ospite di TeleBari l'esterno Tommaso D'Orazio ha parlato delle sue 200 presenze fra i professionisti e del momento della squadra pugliese: "Sono arrivato tardi fra i pro ed è un peccato. Mi sarebbe piaciuto iniziare prima, ma penso che la vita sia un percorso e non ho rimpianti e si vede che il momento giusto per me era quello. Sono orgoglioso di queste 200 partite, si tratta di un bel traguardo, ma ora penso solo all'obiettivo da raggiungere con il mio club. - continua il calciatore - La nostra priorità è pensare al campo, non farci distrarre da nulla e continuare a lavorare come stiamo facendo. A livello personale sto bene, sto cercando di mettere benzina nelle gambe consapevole che posso e devo dare di più perché posso, è molto importante. Domenica arriva un avversario importante, che rispettiamo ma che non temiamo, dovremo affrontarlo con la testa giusta. Ovvio che quello che più ci manca è il sostegno dei tifosi, quello che ti possono dare in certi momenti della partita, l’aiuto, la spinta".