Bari, De Laurentiis dopo la Ternana: "Soffrire fa parte del gioco. La Carrarese? Difficilissima"

vedi letture

Pareggio pesantissimo quello ottenuto dal Bari contro la Ternana nel match valido per il secondo turno della fase nazionale dei playoff promozione in Serie C. Con l'1-1 del San Nicola, infatti, la formazione di Vincenzo Vivarini è approdata in semifinale dove affronterà la Carrarese. Al termine della gara contro le Fere il numero uno del club pugliese Luigi De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioBari: "Ho ancora l'adrenalina in corpo e tremo, per noi era la prima partita mentre la Ternana aveva già qualche incontro nelle gambe. Soffrire fa parte del gioco, sono tutte finali. È stata dura anche quando siamo rimasti con l'uomo in più, per fortuna è andata bene. La Carrarese? Ci sono pochi giorni per recuperare e ci attende una partita difficilissima".