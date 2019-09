Bari, De Laurentiis: "Vivarini ha caratteristiche giuste per noi"

Intervenuto al fianco del neo tecnico Vincenzo Vivarini in conferenza stampa, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato dell’inizio deludente e della scelta di cambio sulla panchina biancorossa: “La scelta del cambio in panchina è arrivata last minute, anche se da una settimana pensavamo qualche nome. L'ultima sconfitta ci ha dato la convinzione che bisognava operare in fretta. Abbiamo scelto Vivarini perché pensavamo che possa avere le caratteristiche giuste per la nostra squadra. Abbiamo avuto pochissimo tempo per conoscerci, ma ora ci sarà il tempo per farlo. Per quanto riguarda Cornacchini, credo che faccia parte della legge del calcio, un responsabile ci deve essere. Non so se poi in percentuale le colpe siano maggiormente sue o di altri, queste decisione era da prendere per dare un segnale e provare un gioco diverso. Può dispiacere dopo aver fatto un percorso professionale ed umano. - conclude De Laurentiis come riporta Tuttobari.com - Non sono deluso, questo è un gruppo di lavoro che ha una grande onestà intellettuale. Mi spiace non trovare la quadra dopo tutto questo impegno, ma ci aspettavamo le difficoltà in un campionato difficile. Meglio se vengono all'inizio, ci danno il tempo per trovare la quadra. Voglio ringraziare mister Cornacchini, insieme abbiamo conquistato un campionato difficile come quello della D".