Bari, Laribi: "Dal 13 luglio tre gare secche per scrivere la storia del club e della città"

Prosegue la preparazione del Bari in vista dei playoff, che vedranno la squadra pugliese subentrare nella fase finale grazie al secondo posto della classifica del Girone C. Ai canali ufficiali del club, il punto della situazione è stato fatto dal centrocampista Karim Laribi: "Durante lo stop, per tutti, la speranza era quella di ritornare in campo, nessuno aveva mai fatto una sosta così lunga, e la voglia di fare quello che abbiamo sempre fatto era tanta. Dal 13 luglio ci aspettano tre partite secche che ci consentiranno di scrivere un pezzo di storia della squadra e della città, siamo pronti e consapevoli che dobbiamo raggiungere un obiettivo importante anche se non sarà semplicissimo, nelle sfide così può accadere tutto: scenderemo in campo sapendo che non si possono commettere errori, gli sbagli possono costare cari, ma semmai sfruttare quelli degli avversari. Nello spogliatoio parliamo molto di queste gare, abbiamo un po' di timore pur conoscendo la nostra forza e il nostro coraggio: tutti ci danno per favoriti, ma nelle gare secche non sempre vince la più forte, quindi occorre stare attenti per portare a casa il risultato. Per altro senza il nostro pubblico, se non riapriranno gli stadi per noi sarà come giocare con un uomo in meno: però dobbiamo fare comunque il nostro massimo".