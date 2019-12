© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il primo colpo invernale del Bari sarebbe Fabio Mazzeo, classe ‘83, attualmente in forza al Livorno dove ha collezionato appena sette presenze segnando una rete. L’ex Foggia sarebbe in procinto di salutare la Toscana e la Serie B per tornare in Puglia e vestire la maglia biancorossa. Sul taccuino della società però ci sono anche altri due nomi di spessore come quelli di Erik Lanini della Juventus U23, calciatore che può agire anche sulla trequarti, e Nicola Citro del Frosinone che però piace molto anche al Pescara in Serie B.