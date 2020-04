Bari, Scavone: "Fiducia nella ripresa. Nessun problema per ritiro e gare in estate"

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per il centrocampista del Bari Manuel Scavone che durante la chiacchierata ha detto la sua circa la possibile ripresa del campionato: "Siamo fiduciosi che prima o poi potremo riprendere a giocare per terminare questa stagione. Ritiro? Nessun problema in questo periodo di quarantena ci atterremo alle disposizioni che arriveranno sul lavoro da svolgere. Finire in estate? Noi calciatori non abbiamo problemi".