Bari, Schiavone: "Sorteggio idea folle, non renderebbe giustizia a nessuno"

vedi letture

Andrea Schiavone, centrocampista del Bari, intervenuto ai microfoni di TeleBari, come riportato da tuttobari.com, ha dichiarato: "Io tendo ad essere fiducioso, da parte nostra c'è molta voglia di riprendere: però, alla luce di quel che sto sentendo in questi giorni, penso sia difficile tornare in campo. Non ci resta che aspettare. Il sorteggio? Sarebbe un'idea folle. Non renderebbe giustizia a nessuno".