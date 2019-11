Baumgartner: "Scelto in nome Sudtirol per vendere meglio il brand"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il comunicato dei tifosi bolzanini che si lamentavano per l’abbandono della denominazione Alto Adige della propria squadra, il presidente del Sudtirol Walter Baumgartner ha parlato al Corriere dell’Alto Adige rispondendo ai supporters: “Non voglio fare nessuna polemica, anzi vorrei che di queste cose non si parlasse più. Noi ci chiamiamo FC Sudtirol fin dalla nostra nascita nel 1995 e siamo iscritti ovunque con questa denominazione. A suo tempo venne fatta questa scelta per vendere al meglio il nostro brand che è chiaro e inconfondibile e delimita nel modo migliore il nostro territorio. - continua Baumgartner – Tifosi? Sicuramente il nostro mister voleva caricare ancora di più l’ambiente, le sue parole sono state espresse in buona fede, però in quel momento sono risultate un po’ infelici. Noi stiamo cercando di ancorare il calcio alla nostra provincia, poi se abbiamo 1.500 spettatori non è male, se in seguito saranno 2.000 meglio, e poi magari con il nuovo stadio aumenteranno ancora di più, quello che è importante è non mollare”.