Bellomo: "Bari è casa mia. Spero di tornarci prima di chiudere la carriera"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Nonostante non vesta la maglia del Bari da ormai quattro anni e mezzo (19 presenze nella prima parte del 2015, Nicola Bellomo non dimentica il legame con la squadra della sua città, quella in cui è cresciuto e ha esordito fra i professionisti. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il fantasista in forza alla Reggina lancia messaggi al club di De Laurentiis a cui è stato vicino nella scorsa estate: “Bari sarà sempre la mia casa, lì ho le mie radici e lì tornerò una volta finita la mia carriera da giocatore, o magari anche prima. - esordisce Bellomo tornando all’agosto scorso – Qualcuno della società di De Laurentiis mi chiese la disponibilità di tornare, ci fu una chiacchierata, ma non ci furono le condizioni per un accordo. Avevo due anni di contratto e speravo mi venissero incontro anche perché il mio desiderio non è mai cambiato. Sono tornato a Bari lasciando la Serie A, figuriamoci se non lo farei ora”.