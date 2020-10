Bisceglie, per l'attacco contatti con la Sampdoria per Ibou Baldè

vedi letture

Possibile innesto dalla Serie A per il Bisceglie, club ammesso in ritardo in Serie C dopo l'estromissione del Bitonto e dunque ancora autorizzato ad operare sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il club pugliese ha chiesto alla Sampdoria Ibou Baldè, attaccante classe 1999 fratello di Keita Balde.