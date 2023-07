ufficiale Arzignano, rinforzo nel reparto avanzato. Contratto biennale per Balde

È con una nota ufficiale diramata in mattinata che l'Arzignano comunica che Ibou Balde è un nuovo calciatore della formazione veneta. Come si legge nel comunicato societario, l’attaccante spagnolo classe ’99, con genitori senegalesi, arriva dall'ACR Messina, dove ha militato nelle ultime due stagioni collezionando oltre 50 presenze e mettendo a segno dieci reti, e ha firmato un contratto biennale (valido quindi fino al 2025).

"Dopo aver mosso i primi passi in Spagna all’età di 4 anni nel Santa Maria de Palautordera, la squadra del suo paese, - prosegue poi la nota - si trasferisce all’Espanyol e successivamente al Barcellona dove cresce fino ai 12 anni. Seguono altre esperienze in Spagna per arrivare poi in Italia con i colori della Sampdoria. In Serie C indossa le maglie di Vis Pesaro, Foggia e Messina. Dal suo arrivo nel Bel Paese sono 45 in totale le reti messe a segno.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 7".