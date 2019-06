© foto di Federico De Luca

Sulla Gazzetta di Modena c'è spazio anche per il Carpi. Il patron Stefano Bonacini è infatti ancora alle prese con la cessione della società, appena retrocessa in Serie C. Al momento però non c'è fretta, perché, come spiega lo stesso Bonacini, "Sto trattando, ma per vendere il Carpi servono pazienza e lucidità".