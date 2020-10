Buone notizie in casa Piacenza: gruppo squadra ora negativo al Covid-19

Aveva preoccupato, nelle scorse settimane, la situazione in casa Piacenza, uno tra i club di Serie C maggiormente colpito dal Covid-19. Seppur asintomatici, quattro calciatori erano risultati positivi, e a loro si erano aggiunti al due componenti del gruppo squadra, ma la situazione è andata migliorando di giorno in giorno: come ha fatto sapere il club con una nota ufficiale, il ciclo di tamponi a cui ieri si è sottoposto gruppo squadra ha dato esito negativo.