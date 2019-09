Cacia e quell'amore per Piacenza: "Unica maglia baciata"

© foto di Gianni Schicchi

Una gara da ex, quella che domenica attende Daniele Cacia, che ritroverà da avversario quel Cesena in cui ha militato nella stagione 2016-2017. Ma il presente, che richiama poi comunque il passato, si chiama Piacenza, e proprio in merito a questo, dalle colonne del Corriere di Romagna, l'attaccante si lascia andare a una dichiarazione d'amore verso i colori biancorossi. Queste le sue parole: "Sono tornato a Piacenza che è la mia città, una storia a parte, l'unica maglia che ho baciato in carriera".