Caos Casertana, nota Viterbese: "Saremo in campo. Non spetta a noi decidere se si gioca"

In merito al caos Casertana, falcidiata dalle assenze e con ogni probabilità senza neanche undici giocatori da schierare in campo, ecco anche una nota ufficiale dei loro avversari di giornata, la Viterbese:

"La US Viterbese 1908 - comunica con una nota ufficiale - che nel rispetto delle norme federali e dei protocolli sanitari vigenti, sarà regolarmente in campo per la sedicesima giornata del girone C. Si comprende il difficile momento della Casertana avendo già vissuto una situazione analoga prima della trasferta di Vibo Valentia ma è doveroso sottolineare che non spetta al club decidere sulla disputa o meno di un incontro".