Capotondi: "Protocollo difficoltoso per le squadre di C, ma bisogna andare avanti"

Intervenuta ai microfoni del canale Nove la vicepresidente della Lega Pro Cristiana Capotondi ha parlato della situazione in Serie C sempre in bilico fra ripartenza e stop definitivo: “Giocare senza pubblico vuol dire togliere alle squadre delle entrate come quelle derivanti dal botteghino.- continua Capotondi - Protocollo? È molto difficoltoso per le squadre di Serie C che hanno budget completamente diversi rispetto a Serie A e Serie B. Ma nell'interesse del calcio professionistico bisogna andare avanti”.