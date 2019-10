Cardelli: "Ero vicino al Lecco. Ma mi piacerebbe lavorare con Montero"

Tra i nomi ancora appetibili sul mercato, c'è quello dello svincolato Daniele Cardelli, che, salutata Pisa, sta adesso cercando un'altra sistemazione che possa anche regalargli una certa continuità. Il suo nome era stato accostato al Lecco, come il portiere ha confermato ai microfoni di tuttoc.com: "Si, è vero il mio nome è stato accostato al Lecco e poteva essere una bella opportunità, ma poi le cose son cambiate, la dirigenza ha preferito prendere giocatori in ruoli diversi dal mio. Peccato".

E parlando poi in generale della categoria: "Del Girone B le squadre che mi piacciono sono il SudTirol e la Reggiana, due squadre molto strutturate, anche se Vicenza e Padova sono un pizzico più avanti. Non nego però che mi piacerebbe molto lavorare con mister Montero alla Sambenedettese. Per quanto riguarda il Girone A c è la corazzata Monza che ha una rosa molto importante, ma sono molto felice per i miei ex compagni del Pontedera, ogni anno mi stupiscono sempre di più: e molto di tutto ciò, avviene grazie al direttore Giovannini che ogni anno riesce sempre a fare una squadra importante. Infine nel Girone C ci sono diverse compagini molto forti, è il raggruppamento più difficile e sinceramente non riesco a scovare una o due squadre che possono ammazzare il campionato".