ufficiale Poker di rinnovi per il San Donato Tavarnelle. Che modifica anche il logo

Novità in vista per il San Donato Tavarnelle, fresco di promozione in C. Sono stati infatti annunciati quattro rinnovi - uno per reparto (in ordine, Daniele Cardelli, Duccio Brenna, Matteo Caciagli ed Edoardo Marzierli) - oltre poi al cambio di logo.

Ecco il comunicato:

"Il San Donato Tavarnelle, dopo aver annunciato il prossimo allenatore, Lamberto Magrini, che guiderà la squadra giallo blu per la prima volta nella sua storia in un campionato professionistico, si prepara a rendere noti i giocatori che disputeranno la stagione 2022 – 2023.

Proseguiranno con il San Donato Tavarnelle il centrocampista Matteo Caciagli (1986), il difensore Duccio Brenna (1998), il portiere Daniele Cardelli (1995) e l’attaccante Edoardo Marzierli (1993)

Inoltre nelle prossime ore e nei prossimi giorni seguiranno ulteriori ed attese conferme.

La società inoltre ha modificato anche il suo logo, lasciando storicamente il titolo di associazione sportiva dilettantistica per diventare una compagine professionistica".