Carpi, addio all’ultimo Immortale: Poli va all’Entella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Carpi si appresta a dire addio all’ultimo Immortale (dopo gli addii di Pasciuti e Concas), protagonista della storica cavalcata dalla Serie C alla Serie A. Si tratta di Fabrizio Poli, difensore e capitano biancorosso con 265 presenze all’attivo, che si trasferirà alla Virtus Entella in Serie B. Una trattativa che dovrebbe chiudersi a brevissimo giro di posta e che segnerà la fine di un’epoca in casa emiliana e l’inizio di un nuovo capitolo della storia carpigiana.