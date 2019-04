© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le dichiarazioni di Andrea Arrighini dopo Carpi-Padova 2-1:

“Il mio ritorno al gol? Sono contento ma oggi era fondamentale vincere. Ci diamo riusciti, abbiamo dato un segnale positivo, dimostrando che ci crediamo. Oggi abbiamo messo il cuore in campo, anche con giocatori che non ce la facevano più. Dobbiamo migliorare l’approccio alle partite, però abbiamo avuto una grande reazione di squadra invece di buttarci giù dopo il vantaggio e le occasioni avute dal Padova”.

“La dedica per questo gol? Alla mia ragazza che in questo periodo difficile mi sopporta (ride, ndr.). Il mister e il Presidente ci hanno sempre detto di non mollare e metterci il cuore fino in fondo, anche i tifosi sono venuti ad incitarci stamattina in ritiro e ci ha fatto piacere. Noi ci crediamo e vogliamo fare questa scalata per salvare questi colori”.