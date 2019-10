© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini ha parlato a pochi giorni dal derby col Modena affrontando il momento positivo del club: “Siamo molto contenti, ma rimaniamo coi piedi per terra. Due punti a partita di media sono un ottimo passo e non nascondiamo la nostra soddisfazione, ma non dimentichiamo che in estate eravamo vicini a vendere e siamo ripartiti con grandi cambiamenti. Bene Riolfo e la squadra, felici di Stefanelli che non aveva colpe su quello che è successo lo scorso anno. - continua Bonacini a La Gazzetta del Modena - Il derby è sempre una partita complicata, specialmente per due motivi. Il Modena meriterebbe qualche punto in più e in serate del genere possono portare nuovi stimoli. Ma qui si respira un’aria diversa. Sghedoni al Cabassi domenica? Con il presidente è sempre un piacere dialogare di calcio, gli ho detto che ci vuole pazienza, Modena o non Modena”.