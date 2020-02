Tra i protagonisti della sfida contro la Reggiana, vinta 5-1, in casa Carpi c'è sicuramente stato il neo acquisto Pietro Cianci, che questo pomeriggio ha parlato all'interno del format Area C su Sky: "Sono emozionato, quella di domenica è stata la mia prima tripletta tra i professionisti, e spero di continuare così. Non ho però voluto esultare perché anni fa ho giocato a Reggio Emilia, e mi è rimasto un grande affetto per della gente che non dimenticherò mai. Li è anche nata mia figlia".

Nota poi sul suo percorso stagionale: "Il girone di andata, a livello personale, non è stato molto positivo, sono venuto qui per riscattarmi"