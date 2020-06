Carrarese, Maccarone: "Ritiro? Penso che questo sia l'ultimo anno, lo sfrutterò al meglio"

Massimo Maccarone, attaccante della Carrarese, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com: "Non sono rimasto sorpreso dalla ripresa, quando le cose si sono un po' tranquillizzate era giusto far ripartire il calcio e giocare. Interrompere un campionato con tanti verdetti da stabilire non era facile, era giusto avere il verdetto del campo. Ritiro? Penso che sia l'ultimo anno, anzi l'ultimo mese e cercherò di sfruttarlo per concludere nel migliore dei modi la mia carriera".