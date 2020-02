vedi letture

Carrarese-Renate, la gara da non sbagliare: la classifica può essere rimessa in discussione

Si chiuderà questa sera la 26^ giornata del campionato di Serie C, con il Girone A che vedrà uno scontro quasi ai vertici tra Carrarese e Renate. Una gara che, alla luce del ko di ieri del Pontedera, è da non sbagliare, per nessuna delle due formazioni. Che dovranno solo ed esclusivamente pensare a vincere, anche se va sè che il successo di una implicherebbe la sconfitta dell'altra.

Gli uomini di mister Silvio Baldini arrivano da un momento non proprio positivo, dal quale faticano a trovare risultati pieni e continui, ma la classifica sorride comunque, perché parla di 4° posto a quota 39, -3 dal terzo occupato per l'appunto dal già citato Pontedera: tre punti stasera equivarrebbero a un aggancio, e questo, a livello morale, sarebbe decisamente importante.

Ma anche i brianzoli di Aimo Diana hanno tutto l'interesse a centrare la posta piena, che consoliderebbe ulteriormente il secondo posto, già ottenuto con 43 lunghezze, ma non lontano... per il Pontedera, quasi ago della bilancia del tutti; i granata, infatti, di punti ne hanno 42.

Tattica e tecnica non mancheranno, la differenza sarà probabilmente data dalla mente e dalla gestione delle pressioni, che anche inconsciamente possono arrivare. Perché, ripetiamo, questa è la gara da non sbagliare.