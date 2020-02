vedi letture

Catania, Bari e Bisceglie decisive. Da qui passa il futuro di Gallo alla Ternana

"Gallo non è in discussione ma mi aspetto dalle tre partite di questa settimana un grande risultato": con queste parole il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha, momentaneamente, messo a freno le voci di un Fabio Gallo a rischi in Umbra. Una possibilità, quella dell'esonero, che però secondo il Corriere dell'Umbria rimane assolutamente da non scartare.

Dopo quattro giornate senza vittorie e con due ko consecutivi per il tecnico delle Fere potrebbero, infatti, essere decisivi i due scontri diretti d'alta classifica contro Catania e Bari in programma in questa settimana che si chiuderà con il match contro il Bisceglie penultimo.

Al termine di questo trittico la posizione del tecnico verrà rivista e analizzata.