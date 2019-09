Catania, Biagianti fuori lista: ma Mascara è dalla sua parte

© foto di Federico Gaetano

"Capitano solo chi non ti conosce potrebbe dubitare di te, lascia perdere le chiacchiere perché hai sempre dimostrato il tuo valore sia fuori che dentro il campo, Tvb fratellino": questo il messaggio che, attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex Catania Giuseppe Mascara lascia all'attuale capitano etneo Marco Biagianti, messo fuori lista per motivi disciplinari (definitivi gravi dall'Ad Lo Monaco) e forse verso la risoluzione.

Come andrà a fine la vicenda non è dato saperlo, ma Mascara ha detto la sua.