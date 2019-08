Fonte: TuttoC.com

Andrea Camplone, allenatore del Catania, si è così espresso al termine della pirotecnica vittoria per 3-6 sul campo dell'Avellino:

"Una partita non facile, noi abbiamo cercato di alzare i ritmi ed il risultato ci ha dato ragione. Il nostro è un raggruppamento difficile, non mi sento di dire che siamo tra i favoriti per la promozione. Non giochiamo per partecipare, noi faremo di tutto per vincere. Lodi è un calciatore straordinario, fa girare il pallone in maniera perfetta. Dobbiamo migliorare su diversi aspetti, dobbiamo essere più cinici. Noi abbiamo una rosa importante, come anche le altre concorrenti per il salto di categoria. Faccio i complimenti agli avversari per la partita giocata".