Catania, due obiettivi per l'attacco: Bianchimano e Marconi

Il Catania, metabolizzata l’eliminazione a causa del Trapani, si sta fiondando sul mercato per cercare di allestire un organico di livello. Il primo reparto sul quale il club ha deciso di puntare è quello avanzato, con Andrea Bianchimano (5 gol in 14 incontri con il Catanzaro) in pole position. Al secondo posto Michele Marconi, 20 anni, che ha segnato 13 gol in questo campionato di cui tre negli spareggi che vedono il Pisa in lizza per un posto in Serie B. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.