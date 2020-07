Catania, Lucarelli: "Vogliamo stupire sul campo, senza farci distrarre dai fattori esterni"

vedi letture

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli sta cercando di isolare la squadra dalle voci extracampo riguardanti il futuro della società per far concentrare i suoi giocatori solo sulla sfida di domenica contro la Ternana: "Abbiamo scelto di lottare per una maglia, di onorare la fiducia dei tifosi e allora dobbiamo lavorare e preparare la sfida al meglio, senza farci distrarre dalle questioni esterne. - continua Lucarelli a La Gazzetta dello Sport - Tentiamo l’impossibile, siamo ancora in corsa al di là del futuro difficile del Catania inteso come club. Il nostro compito è stupire sul campo e, contro il Francavilla, quella rimonta ha confermato la bontà dei calciatori e l’orgoglio dei ragazzi che hanno affrontato il match per di più a porte chiuse. I tifosi li sentiamo vicini. Un gesto, un messaggio, un’iniziativa. Siamo sempre idealmente scortati dai catanesi e questo clima idilliaco non può che far bene al gruppo".