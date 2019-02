© foto di Federico Gaetano

Andrea Sottil, allenatore del Catania, ha così commentato l'ampia vittoria dei suoi contro la Casertana: Per me è stata una bella prestazione dal primo al secondo tempo. La squadra ha giocato bene ed è stata propositiva. Abbiamo avuto delle occasioni in cui dovevamo essere più cauti, poi è chiaro che i primi tempi sono un po’ più tattici e più bloccati. Nel secondo tempo siamo stati più spregiudicati. Sono molto contento. Quella contro il Trapani sarà una partita fondamentale, abbiamo ritrovato gioco, prestazioni, serenità e soprattutto continuità. Ci arriveremo bene, ben carichi, consapevoli che non sarà una partita facile. Si giocherà di sera, ci sarà una bella atmosfera. Sono contento che ci sia questa partita, perché da ancora più valore alla prestazione di oggi contro la Casertana", le dichiarazioni riprese da TuttoC.com.