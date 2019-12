© foto di Giuseppe Scialla

In campionato non ha ancora visto campo e adesso nel mercato invernale Marius Adamonis potrebbe riflettere sul suo futuro. Il portiere del Catanzaro, protagonista soltanto tra Coppa Italia nazionale e quella di categoria, stando a quanto appreso da TuttoC.com è una delle idee per la rosa dell'Avellino. Per poterne acquisire le prestazioni gli irpini dovranno però trattare con la Lazio, club proprietario del cartellino del lituano.