© foto di Federico Gaetano

Il Catanzaro potrebbe aver presto in rosa un nuovo portiere. Si tratta di Raffaele Di Gennaro, classe '93, scuola Inter, attualmente svincolato. Tra il giocatore e il club giallorosso c'era stato un contatto negli scorsi giorni, la trattativa sembrava non decollare ma, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, le parti in queste ore si sono nuovamente riavvicinate e l'accordo potrebbe arrivare a breve.