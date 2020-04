Catanzaro, Noto: "I giocatori devono venirci incontro. È un periodo di magra per tutti"

Anche il presidente del Catanzaro Floriano Noto ha parlato al Corriere dello Sport della possibilità di ricorrere alla cassa integrazione: “Il problema grosso è per i calciatori che non superano i 50mila euro lordi perché ci sarebbe una grossa differenza tra quanto pensavano di prendere e quanto prenderanno realmente. È intuitiva la differenza per il calciatore contrattualizzato a settemila euro al mese che poi ne prende mille, ma purtroppo sono periodi di magra per tutti. - continua Noto - I giocatori devono venire incontro alle società in questo momento di grande difficoltà con in previsione diversi mesi da giocare a porte chiuse e sponsorizzazioni che vengono meno, senza contare i problemi delle aziende madri da cui dipendano i club”.