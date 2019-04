Il presidente del Catanzaro Floriano Noto a margine dell’Assemblea di Lega Pro ha tracciato un primo bilancio sulla gestione Ghirelli: “È chiaro che questo è stato un anno particolare, avendo ereditato dal commissario Fabbricini una situazione straordinaria. Si è cercato di fare meno danno possibile, ma danni ce ne sono stati. - continua Noto a Tuttoc.com - Le indicazioni che pervengono sia come lotte per la Lega Pro sia per la Federazione hanno permesso che siano state stilate norme più restrittive, per cui alcune situazioni come quelle di Matera e Pro Piacenza non si verificheranno l'anno prossimo".