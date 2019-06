Catanzaro, per l'attacco idea Borello del Crotone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le conferme di mister Auteri e del direttore sportivo Logiudice, il Catanzaro può guardare avanti e iniziare a pensare agli obiettivi di mercato per rinforzare la rosa. Uno di questi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Giuseppe Borello. Attaccante esterno classe '99, di proprietà del Crotone, Borello si è messo in mostra nello scorso torneo prima col Cuneo e poi, soprattutto, col Rende, con il quale ha trovato continuità.