© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Manca sempre meno per il passaggio di Christian Cesaretti alla Cavese. L'attaccante in forza al Gubbio in questa prima parte di stagione è destinato a lasciare gli eugubini, tanto che stando a quanto raccolto da TuttoC.com nei prossimi giorni la punta dovrebbe apporre la propria firma sul contratto che lo legherà alla squadra campana fino al 2021.