Tre a zero senza appello quello rifilato dall'Arzachena al Pontedera nella 32^ giornata del Girone A. Trascinatore degli smeraldini, è stato l'attaccante Giacomo Cecconi, autore dell'assist a Ruzzittu per il gol del vantaggio e del raddoppio su calcio di punizione. Ecco il suo commento alla gara:

“Tre punti fondamentali, sono molto contento a livello personale, anche se poteva arrivare anche qualcosa di più, però sono molto contento, sia per l'assist che per il gol. È da un po' di partite che stiamo facendo bene, un capitombolo come quello di Vercelli può capitare. A livello personale poteva venire qualcosa in più, per come ero partito pensavo di fare ancora meglio ma in primis viene l'Arzachena, quando sono venuto qui il mio obiettivo era quello di salvare l'Arzachena. Oggi il mio sacrificio è stato ripagato. Sulla punizione è stata un buona improvvisazione venuta al momento”.