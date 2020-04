Cesena, Capellini: "Manca il gruppo e l'adrenalina della partita"

Il centrocampista del Cesena Nicola Capellini ha parlato ai canali ufficiali del club: "Il preparatore atletico arrivato con mister Viali lo conoscevo già perchè lo avevo già avuto sia nel settore giovanile che in prima squadra qui a Cesena. E' molto preparato, ci dà lavori ben strutturati tenendo il conto che molti di noi si allena nel salotto di casa. Sono lavori intensi, è normale che manca la componente più importante che è il pallone. Facciamo quello che possiamo ma dal punto di vista atletico siamo allenati. Diciamo che il nostro lavoro è il 90% fare spogliatoio e fare gruppo. Un allenamento di due ore sul campo in realtà dura quattro/cinque ore. Quello che manca è fare gruppo oltre l'adrenalina della partita. L'augurio è, anche in gruppi ristretti, di poter riprendere piano piano quello che possiamo. Una C d'Elite e una C semiprofessionistica? Diciamo che ancora non si è ben capito quali sarebbero i requisiti, almeno io non li ho capiti. Nel caso ci fosse questa divisione, per blasone il Cesena dovrebbe stare in quella d'Elite. Parlo purtroppo di una cosa di cui non so nulla. L'auspicio è che ci possa essere una C come gli ultimi anni: tre gironi, 60 squadre, facendo in modo che questa tragedia non porti a perdere qualche realtà".