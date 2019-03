CONI, 13 marzo udienza ricorso Aprilia contro Matera per iscrizione in C

© foto di Antonio Vitiello

Il prof. Mario Sanino, Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, ha fissato la data della prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 13 marzo 2019, a partire dalle ore 14.00.

All'interno del calendario di udienza presente anche il ricorso presentato il 4 gennaio 2019, dalla società F.C. Aprilia Racing Club contro la società Matera Calcio s.r.l., nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e la società Paganese Calcio 1926 s.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 58/CFA del 5 dicembre 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n.14/TFN dell'8 agosto 2018, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società Aprilia Racing Club, per l'effetto ha avallato l'iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. al campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019, disposta dal Commissario Straordinario con C.U. n. 29 del 20 luglio 2018.