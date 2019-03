© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie C a seguito delle risultanze arbitrali della gare di Coppa Italia Serie C giocate ieri ha squalificato per due gare Andrea Mantovani del LR Vicenza Virtus e per una giornata Ettore Marchi del Monza, Nicola Pasini e Filippo Stevanin LR Vicenza Virtus e Mario Pacilli della Viterbese.