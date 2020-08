D'Auria: "Della non iscrizione della Robur Siena lo abbiamo saputo da capitano D'Ambrosio"

Nell'intervista rilasciata a voceapuana.com, il nuovo attaccante della Carrarese Gianluca D'Auria ha parlato anche della situazione della Robur Siena, che, come noto, non si è iscritta al campionato di C. Li, il giocatore, ha trascorso la passata stagione: "Nessuno di noi si aspettava quello che alla fine è successo. D’Ambrosio, il nostro capitano, ci ha mandato un messaggio per informarci che la società era fallita. La notizia ha lasciato spiazzati, anche perché pensavamo che fosse quasi fatta per il passaggio di proprietà. Mi è dispiaciuto tantissimo per com’è andata, Siena è una piazza che non merita questo. Ma il caso ha voluto che mentre leggevo la notizia della mancata iscrizione, è arrivata la chiamata della Carrarese. Una chiamata che mi ha reso davvero felice, infatti la trattativa è durata pochissimo".