Dg Catanzaro sul restyling del "Ceravolo": "Lo stadio diverrà sinonimo di ospitalità e rispetto”

vedi letture

Dalla collaborazione tra il Comune, la “Catanzaro Servizi” e il Catanzaro è stato reso possibile il restyling del tunnel dello stadio “Ceravolo, casa del club giallorosso, e di questo ne ha parlato il Dg Diego Foresti.

Ecco le sue parole, riprese dal sito ufficiale della società calabrese: "Devo ringraziare a nome di tutta la nostra società l’ingegnere Rossana Gnasso dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco Sergio Abramo, il dirigente del settore Gestione del territorio Guido Bisceglia, l’amministratore della Catanzaro Servizi, Massimo Feroleto, e il funzionario della stessa partecipata dal Comune, Antonio Simmaco, con i quali abbiamo lavorato a stretto contatto per realizzare questo abbellimento che restituisce la giusta immagine di un sodalizio blasonato com’è l’US Catanzaro. C’è ancora molto lavoro da fare e nei prossimi giorni partiranno altri interventi per far sì che la “grigia” palazzina possa colorarsi sempre di più di giallorosso e la “casa delle Aquile”, diventare per tutti sinonimo di ospitalità e rispetto”.