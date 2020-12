Dg Modena "Mercato? E' prematuro parlarne ora, tanti scenari non sono ancora chiari"

Dalle colonne de Il Resto del Carlino - ed. Modena, è intervenuto il Dg del Modena Roberto Cesati: "Avevamo in preventivo di fare nove punti in queste tre partite che precedono la trasferta di Padova, sei li abbiamo già fatti, ora dobbiamo completare l’opera domenica con il Fano perché vogliamo arrivare allo scontro con una diretta concorrente più vicini possibile. Ritengo che il Modena abbia tutta la forza, potenza e capacità di essere competitivo con chiunque. Dobbiamo certamente migliorare e cercare di essere più prolifici, anche io vorrei vedere qualche risultato più robusto, diciamo così. Ma non è mai facile, non dimentichiamolo. Mercato? Mi sento di dire che sia prematuro parlarne ora, tanti scenari non sono ancora chiari, per tutte le squadre. Anche se ipotizzassimo un interesse per un giocatore, a questo punto della stagione non si conoscono ancora le intenzioni dei club, è presto. Abbiamo la massima fiducia nella nostra rosa, se ci saranno occasioni in entrata o in uscita le valuteremo".