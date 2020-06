Modena, Cesati: "Spendere 100-200mila euro magari per giocare una sola gara era illogico"

vedi letture

Il direttore generale del ModenaRoberto Cesati ha parlato della rinuncia ai play off del club gialloblù spiegandone i motivi: “Il gioco non vale la candela e il nostro rifiuto è solo una scelta di buon senso. Non ci sono ancora normative chiare e un play off facoltativo in un torneo professionistico mi lascia senza parole. Anche a me sarebbe piaciuto vedere questa squadra agli spareggi, ma in quelli normali. Spendere dai 120 ai 200mila euro, magari per una sola partita, non ci sembrava logico. Se non fossimo stati noni, ma terzi o quarti, forse avremmo ragionato in modo diverso perché non saremmo stati costretti a vincere sempre fuori casa. Mi dispiace per i tifosi, ma dico loro che siamo già proiettati verso la prossima stagione con grandi ambizioni”.