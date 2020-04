Dg Vibonese: "Speriamo di andare avanti con le nostre forze. Aiuti? Tassazione agevolata"

vedi letture

Il dg della Vibonese Danilo Beccaria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle colonne della Gazzetta del Sud sulla crisi che sta vivendo il mondo del calcio a causa della pandemia di Coronavirus: "La Vibonese è una società medio-piccola della Serie C e gli stipendi che eroghiamo ai nostri calciatori sono per la maggior parte paragonabili a quelli percepiti dalle persone comuni. Fin qui non abbiamo avuto problemi a pagare i nostri tesserati mese per mese. Noi speriamo di andare avanti con le nostre forze ma auspichiamo l'intervento del Governo che deve prendere atto della situazione in serie C. Si potrebbe pensare ad una tassazione agevolata".