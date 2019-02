© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Danilo Beccaria, direttore generale della Vibonese, ha evidenziato le strategie di mercato portate avanti dal club rossoblù in questa sessione coi colleghi de La Gazzetta del Sud: "Avremmo voluto vendere almeno un big per valutare in prospettiva qualche giovane interessante. La scelta è ricaduta su Cani perché era il giocatore più richiesto. Doveva partire in prestito e ne avevamo parlato anche con lui ed il suo agente, ma evidentemente non si sono verificate determinate condizioni. Per noi cambia poco o nulla. Abbiamo deciso di puntare su Filogamo come su Zaccagno e Rezzi. Valorizzeremo questi talenti come abbiamo fatto con Malberti e Prezioso. Con loro ci toglieremo altre soddisfazioni".