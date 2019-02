Dg Vis Pesaro: "Chi rema contro domenica non vedrà il nostro funerale"

© foto di Image Sport

Conferenza stampa in casa Vis Pesaro, con il DG Vlado Borozan che, come riferisce solovispesaro.it, analizza il momento della formazione biancorossa:

“C’è bisogno di dare un segnale. Voglio lanciare un messaggio a tutti, domenica non sarà di certo il nostro funerale. Sarà invece una prima finale che se vinta ci porterà a un millimetro dal raggiungere il nostro traguardo. Abbiamo 33 punti, non 3. Sfido chiunque a non aver desiderato questa classifica attuale a luglio. Questi punti gli abbiamo conquistati lottando, partita dopo partita. Ben vengano i confronti con i tifosi, ma non tollero le minacce di qualcuno. Certe persone che sono forti solo in gruppo, non le ho viste una volta in ufficio a parlarmi. Eppure sono qui tutti i giorni per tutto il giorno. Non mi riferisco alla stragrande maggioranza dei tifosi, che sono da Serie A come ho già affermato in passato. Vorrei essere chiaro su questo punto. Ma c’è qualcuno che viene allo stadio per remare contro. Li vedi, quelli che alla prima palla persa non fanno altro che contagiare in negativo l’entusiasmo degli altri. A loro non va il mio rispetto. A tutti gli altri dico, abbiamo bisogno di voi. E ridurremo i prezzi dei biglietti per domenica, 15 euro la tribuna e 7 la Prato. I ragazzi hanno bisogno di sentire il vento in poppa, il vero tifoso sta con noi fino alla fine. Troppo facile salire e scendere dai carri".

La nota conclusiva è dedicata a mister Colucci: "Siamo in un momento di difficoltà, lui sa benissimo quali sono gli errori che sono stati commessi. Ma da parte nostra ha la più totale fiducia, perché è sempre lui che ci ha portato ad avere questi punti. Dopo Terni era considerato universalmente un fenomeno, adesso è forse diventato scarso in un mese? Non credo".