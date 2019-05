© foto di Image Sport

Ospite delle frequenze di Radio Prima Rete il dg della Vis Pesaro Vlado Borozan ha parlato della partnership fra il club biancorosso e la Sampdoria: “Da Genova hanno manifestato l’intenzione di voler continuare questa partnership. Chiaramente non ci svegliamo oggi, ma sono mesi che lavoriamo in sincronia per programmare insieme il futuro della Vis Pesaro. Ci incontreremo a Roma, per discutere i dettagli. Quello che è certo, nel prossimo campionato si alzerà il livello e servirà un impegno totale da entrambe le parti“.